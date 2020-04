Nagold – Unfall im Kreisverkehr: Rennradfahrer leicht verletzt

Anzeige

Nagold (ots) – Am Montagmittag hat sich bei Nagold ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 47-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

Ein 59-jähriger Autofahrer war gegen 12 Uhr auf der Landesstraße 362 aus Richtung Nagold kommend in Richtung Jettingen unterwegs, als er in den Kreisverkehr „Eisberg“ einfuhr. Während der Autofahrer einen anderen Wagen, der sich bereits im Kreisverkehr befand, noch passieren ließ, übersah er in der Folge offenbar den dahinterfahrenden Rennradfahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und touchierte den Wagen des 59-Jährigen, der wohl sein Auto im Kreisverkehr noch abgestoppt hatte. Durch den folgenden Sturz wurde der 47-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4571204 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4571204