Nagold- Unfallflüchtige hinterlassen Sachschäden an geparkten Pkws

Nagold (ots) – Gleich zwei Unfallfluchten ereigneten sich im Stadtgebiet Nagold, bei welchen die unbekannten Unfallverursacher ein Gesamtschaden von rund 3.000 Euro verursacht haben.

Wie der Polizei erst am Mittwoch mitgeteilt wurde, hat mutmaßlich ein unbekannter Fahrzeugführer an der Fahrzeugfront eines Fords einen Sachschaden hinterlassen. Ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern, fuhr er einfach davon. Der weiße Ford wurde von Mittwoch, den 25.03.2020, 08:15 Uhr, bis Samstag, den 28.03.2020, auf einem Parkplatz innerhalb eines Firmengeländes in der Calwer Straße abgestellt.

Eine weitere Unfallflucht hatte sich im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen in der Breslauer Straße ereignet. Ein Autofahrer hatte seinen blauen Audi gegen 16 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt und musste am nächsten Morgen gegen 10:30 Uhr einen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite feststellen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter 07452 93050 mit dem Polizeirevier Nagold in Verbindung zu setzen.

