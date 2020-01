Nagold – Vandalismus in Sporthalle

Anzeige

Nagold (ots) – Vermutlich waren es mehrere Jugendliche, die über das Wochenende eine in Nagold, an der Wilhelmstraße gelegenen Sporthalle aufbrachen, darin Feuerlöscher versprühten und Türgriffe sowie Bauschaum entwendeten.

Die Zugangstür zur Sporthalle war aufgebrochen worden und so gelangten die Täter ins Innere. Eine Zeugin konnte am Wochenende mehrere Jugendliche beobachten, die mit ihren Fahrrädern in der Halle umhergefahren waren. Auf ihre Aufforderung hin, die Halle zu verlassen, wurden diese zunächst frech, kamen letztlich aber der Aufforderung nach. Ein Zusammenhang mit dem Einbruch und dem Vandalismus ist nach aktuellem Ermittlungsstand wahrscheinlich. Der Schaden für die Stadtverwaltung Nagold kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Wer Hinweise zum Sachverhalt, insbesondere zu den Tatverdächtigen, geben kann, wird gebeten, das Polizeirevier Nagold unter 07452/9305-0 zu verständigen.

