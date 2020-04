Nagold – Verletzter Fußgänger nach Verkehrsunfall gesucht

Anzeige

Calw (ots) – Am Freitagmorgen ereignete sich an der Einmündung Silcherstraße / Emminger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger vermutlich leicht verletzt wurde.

Gegen 08:00 Uhr wollte ein 38-jähriger Opel-Fahrer von der Silcherstraße nach links in die Emminger Straße einbiegen. Hierfür hielt er zunächst an der Einmündung an. Beim Anfahren bemerkte der Fahrer plötzlich einen Schlag an seinem Fahrzeug. Gleichzeitig sah er, wie ein älterer Mann neben seiner Fahrertür zu Fall kam. Durch den Sturz verletzte sich der Mann, nach Angaben des Autofahrers, am Handgelenk. Ein hinzukommender Bekannter des gestürzten Mannes nahm diesen in seine Obhut und brachte ihn nach Hause, noch bevor die Unfallbeteiligten gegenseitig ihre Personalien austauschen konnten.

Zeugen des Unfalls, insbesondere der gestürzte Mann, wird gebeten sich mit der sachbearbeitenden Dienststelle, Polizeirevier Nagold, unter 07452 93050, in Verbindung zu setzen.

