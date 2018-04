Nagold – Vorfahrt missachtet

Nagold (ots) – Insgesamt 10.000 Euro Sachschaden waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich in der Schwandorfer Straße/Einmündung Iselshauser Straße ereignete. Am Samstag, den 21.04.2018, um 12:45 Uhr nahm ein 34-jähriger Kia-Fahrer aus der Iselshauser Straße kommend einem 23-jährigen BMW-Fahrer dessen Vorfahrt auf der Schwandorfer Straße. Beide Pkw kollidierten so stark miteinander, dass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und deshalb abgeschleppt werden mussten.

