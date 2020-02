Nagold – Zeugenaufruf nach Farbschmierereien

Anzeige

Nagold (ots) – Zu Farbschmierereien über eine Länge von etwa 18 Metern auf einer Natursteinmauer an der Eisbergsteige sucht die Polizei Zeugen oder Hinweisgeber. Mit silberner Farbe hat der Unbekannte im Laufe vergangener Woche seine politische Meinung gegen die Bundeskanzlerin auf der dortigen Buntsandsteinmauer geäußert. Da es sich um eine Sprühfarbe mit Lackeffekt handelt und diese nur mittels chemischen Mitteln oder gar einer Schleifmaschine beseitigt werden kann, dürften sich die Kosten für die Entfernung auf etwa 1.000 Euro summieren. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wendet sich bitte an das Polizeirevier Nagold unter Telefon 07452/9305-0.

