Nagold – Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß zweier Pkw

Nagold (ots) – Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von insgesamt 26.000 Euro waren am Montagmittag die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 362 bei Nagold. Nach den Feststellungen des Polizeireviers Nagold wollte gegen 12.05 Uhr eine 24-jährige Autofahrerin vom „Berghof“ kommend nach links auf die Landesstraße einbiegen. Dabei übersah sie offenbar eine auf der bevorrechtigten L 362 in Richtung Rohrdorf fahrende 28 Jahre alte Pkw-Lenkerin. Es kam zur Kollision und beide Fahrerinnen wurden dabei leicht verletzt. Sie kamen per Rettungswagen in ein Krankenhaus und konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

