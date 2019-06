Nagold – Zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen am Wochenende – Zeugen gesucht

Anzeige

Nagold (ots) – In Nagold kam es am vergangenen Wochenende zu zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen zu denen die Polizei nach Zeugen sucht. In der Zeit zwischen Freitag, 15:00 Uhr und Samstag, 10:00 Uhr verkratzte ein bislang unbekannter Täter einen in der Kernerstraße vor Hausnummer 65 geparkten Pkw. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Außerdem wurde in der Zeit zwischen Samstag, 22:00 Uhr und Sonntag, 13:35 Uhr bei einem in der Haiterbacher Straße Höhe Hausnummer 53 geparkten Smart, die Heckscheibe durch einen unbekannten Täter eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden beziffert sich hier auf etwa 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452 93050 entgegen.

