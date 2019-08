Nagold- Zweiradfahrer prallt mit Hund zusammen

Anzeige

Nagold (ots) – Ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er war gegen 23.30 Uhr von Wart in Richtung Mindersbach unterwegs, als kurz vor der Abzweigung nach Rotfelden ein Hund die Fahrbahn überquerte. Der Zweiradfahrer prallte zunächst mit dem Hund und in der Folge mit einem Leitpfosten zusammen. Der 17-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Der Hund, der zuvor aus einem nahegelegenen Bauernhof entlaufen war, erlitt tödliche Verletzungen. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

