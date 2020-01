Neubulach – Alkoholisierter Fahrer flüchtete nach Geschwindigkeitskontrolle

Anzeige

Neubulach (ots) – Am Freitag führten Beamte des Polizeireviers Calw an der Neubulacher Steige eine Geschwindigkeitskontrolle mittels Lasermessgerät durch. Gegen 21.50 Uhr wurde ein Nissan von den Beamten gemessen. Der 40-jährige Fahrer überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 24 km/h. Die Haltezeichen der Polizeibeamten mißachtet er und flüchtet mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Calw. Die Beamten nahmen daraufhin mit ihrem Streifenwagen die Verfolgung auf. In der Ortsmitte von Kentheim konnte der Nissan angehalten werden. Hier konnte auch die Ursache des erfolglosen Fluchtversuches festgestellt werden. Der Fahrer war alkoholisiert. Auf der Dienststelle wurde ein Alkoholwert von knapp einem Promille festgestellt.

