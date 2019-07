Neubulach – Diebstahl von auffälligem

Anzeige

Calw (ots) – Bereits in der Nacht von Mittwoch, 17.07.2019 auf Donnerstag, 18.07.2019 entwendeten bislang unbekannte Täter ein vor einer Garage in der Straße „Zollernblick“ in Neubulach abgestellte Fahrrad.

Das 29-er Mountainbike hat eine sehr auffällige neongelbe Lackierung mit roter Beschriftung „Bergamont“. Es hat einen Wert von etwa 850 Euro.

Aufgrund der auffälligen Lackierung hoffen die ermittelnden Beamten nun auf sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern oder zum Fahrrad selbst und bitten Zeugen, sich beim Polizeiposten Neuweiler unter 07055 7377 oder dem Polizeirevier Calw unter 07051 1610 zu melden.

