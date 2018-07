Neubulach – Unfall mit leicht verletzter Person

Calw (ots) – Eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagvormittag bei Neubulach ereignete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 27-jährige Fahrer eines Opels gegen 09:30 Uhr die Mühlstraße in Richtung Waldecker Straße. An der Kreuzung möchte er die Waldecker Straße geradeaus in die Straße „Auf der Höhe“ überqueren. Dabei übersah er offenbar die auf der Waldecker Straße in Richtung Neubulach fahrende 36-jährige Fahrerin eines Volvos. Im Kreuzungsbereich kam es hierdurch zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die 11-Jährige Mitfahrerin im Volvo leichte Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten.

