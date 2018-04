Neubulach – Unkrautbrenner verursacht Heckenbrand

Calw (ots) – Nachdem der Bewohner eines Hauses in der Dr.-Klein-Straße in

Neubulach am Dienstag es sich nach getaner Gartenarbeit auf der

Terrasse gemütlich machen wollte, musste er gegen 19:30 Uhr

feststellen, dass die vorm Haus befindliche Thuja-Hecke Feuer

gefangen hatte. Zuvor setzte er einen Unkrautbrenner ein. Das

vernichtete, noch glimmende Unkraut führte vermutlich zum Brand. Nach

einem missglückten Eigenversuch die Hecke zu löschen, alarmierte er

schließlich die Feuerwehr. Diese rückte mit drei Fahrzeugen an und

konnte das Feuer schließlich bändigen. Durch den Brand entstand ein

bislang nicht bezifferbarer Sachschaden an der Hausfassade. Der Sohn

des Geschädigten wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, da er

durch das geöffnete Fenster Rauch eingeatmet hatte. Er blieb

glücklicherweise unverletzt und konnte schnell wieder entlassen

werden.

