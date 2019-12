Neuenbürg – 3 Fahrzeuge in Brand gesetzt

Anzeige

Neuenbürg (ots) – Dienstagmorgen gegen 03:00 Uhr wurden in der Schauinslandstraße in Neuenbürg drei Fahrzeuge durch einen oder mehrere unbekannte Täter in Brand gesetzt. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein viertes Fahrzeug ebenfalls beschädigt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Ergreifen des oder der Täter. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Günther Quernhorst, Führungs- und Lagezentrum

