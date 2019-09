Neuenbürg – Drei Leichtverletzte nach Vorfahrtsverletzung

Anzeige

Neuenbürg (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Landstraße bei Arnbach verletzten sich insgesamt drei Personen und es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei befuhr um kurz nach 7 Uhr eine 46 Jahre alte Autofahrerin die Landstraße aus Richtung Niebelsbach. An der Kreuzung zur Kreisstraße nach Arnbach kollidierte sie mit einem aus Ottenhausen kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 42 Jahre alten Mann gefahren wurde. Neben Fahrerin und Fahrer verletzte sich auch die im Pkw der 46-Jährigen befindliche Beifahrerin leicht. Sie wurden in Krankenhäusern versorgt. Am Pkw der Frau entstand Sachschaden von zirka 40.000 Euro, am unfallbeteiligten Fahrzeug zirka 10.000 Euro.

