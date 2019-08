Fahrzeuge in Neuenbürg angesteckt – Polizei fahndet mit Hubschrauber

Anzeige

Unbekannte Brandstifter haben in der Nacht zum Donnerstag in Neuenbürg im Enzkreis zwei Autos angezündet. Anwohner konnten verhindern, dass noch ein drittes Auto den Flammen zum Opfer fiel – dennoch richtete der Brand hohen Sachschaden an.

50.000 Euro Schaden haben derzeit noch unbekannte Brandstifter in Neuenbürger im Enzkreis angerichtet. Wie die Polizei meldet, zündeten die Täter in der Nacht auf Donnerstag gegen 2.45 Uhr in der Schönblickstraße zwei Autos an. Der BMW und der Opel brannten aus, ein drittes Auto konnten Anwohner noch rechtzeitig löschen.

Verdächtige Person beobachtet

Das Feuer griff außerdem auf einen Baum und weitere Pflanzen am Straßenrand über. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer und verhinderte, dass Gebäude in Brand gerieten.

Laut Polizei wurde in der Nähe des Tatorts eine verdächtige Person beobachtet, die sich Richtung Enz davonmachte. Sie sei männlich gewesen, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und von sportlicher Statur. Der mögliche Täter habe einen dunklen Kapuzenpullover mit hellem Aufdruck getragen, eine dunkle, lange Hose und dunkle Schuhe. Zudem habe er einen dunklen Rucksack mit sich geführt.

Fahndung zunächst erfolglos

Die Polizei setzte unter anderem einen Polizeihubschrauber zur Fahndung ein, diese blieb allerdings erfolglos.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen im Zusammenhang mit dem Vorfall Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter 0721/666 0 zu melden.

BNN/ots