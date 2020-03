Neuenbürg – Einbruch in Einfamilienhaus

Anzeige

Neuenbürg (ots) – Unbekannte sind zwischen Samstagabend, 18:00 Uhr, und Sonntagmorgen, 10:15 Uhr, in der Vogelsangstraße in Neuenbürg in ein freistehendes Einfamilienhaus eingedrungen.

Der oder die Täter hebelten zunächst ein auf der Rückseite befindliches Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu dem Anwesen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten diversen Schmuck im Wert von etwa 2.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, setzt sich bitte mit der Kriminalpolizei Pforzheim unter 07231 186-4444 in Verbindung.

