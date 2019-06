Neuenbürg – Eis und Bargeld bei Einbruch in Gasthaus gestohlen

Anzeige

Neuenbürg (ots) – Indem er ein Fenster im Erdgeschoss aufhebelte, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 22:00 Uhr, und Sonntag, 08:00 Uhr, Zutritt in ein Gasthaus. Aus dem in der Straße Grösseltal in Neuenbürg befindlichen Gebäude entwendete er Bargeld, welches in der Gaststätte verteilt war, sowie mehrere Eistüten aus der Eistruhe. Zudem entstand durch den Einbruch ein Sachschaden von etwa 1.200 Euro.

Über das beim Einstieg aufgebrochene Fenster, gelang dem Eindringling nach seiner Diebestour unbemerkt die Flucht. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Diese werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07082/79120, mit dem Polizeirevier Neuenbürg in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4298777