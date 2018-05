Neuenbürg – Frontalzusammenstoß mit drei Verletzten

Neuenbürg (ots) – Am Montag gegen 17.50 Uhr befuhr ein 57jähriger Fahrer eines Audi die L565 von Neuenbürg in Richtung Schwann. In einer schrafen Rechtskurve kurz vor Schwann kam er aus bisher ungeklärter Urasache nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit dem Heck eines entgegenkommenden Mercedes. Der Mercedes, der von einem 33jährigen Mann gesteuert wurde, drehte sich aufgrund des Aufpralls. In der Folge stieß der Audi noch frontal mit einem VW Passat zusammen, der von einem 24 Jahre alten Mann gesteuert wurde. Alle drei Fahrer erlitten schwere Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, Lebensgefahr besteht glücklicherweise bei keinem der Fahrer. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf mehr als 40.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat Pforzheim aufgenommen.

