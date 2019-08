Neuenbürg- Geparktes Fahrzeug gestreift und abgehauen

Anzeige

Neuenbürg (ots) – Einen Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro hat der bislang unbekannte Fahrer eines Mercedes Sprinters am Mittwoch gegen 21.45 Uhr auf der Fuhrmannstraße angerichtet und ist geflüchtet. Er streifte beim Vorbeifahren in aufsteigender Richtung einen am Fahrbahnrand geparkten Citroen Jumper, riss dabei den Außenspiegel ab und beschädigte die linke Fahrzeugseite. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Neuenbürg, Telefon 07082 79120, erbeten.

