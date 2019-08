Neuenbürg – Korrektur Wert: Hochwertiges Pedelec entwendet

Anzeige

Neunbürg (ots) – (PF) Neuenbürg – Hochwertiges Pedelec entwendet

Am vergangenen Wochenende entwendete ein bislang unbekannter Täter ein hochwertiges Pedelec an der Straßenbahnhaltestelle Eyachbrücke. Das Pedelec der Marke Stevens, Model E-Sledge+ Es, Farbe Hot Pepper Red wurde am Freitagabend gegen 19.20 Uhr dort verschlossen abgestellt. Als der Besitzer das Fahrrad am Sonntag gegen 18.00 Uhr abholen wollte, war es nicht mehr da. Das Pedelec hat einen Wert von 4.600 Euro. Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 07082 79120 an das Polizeirevier Neuenbürg.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4341719