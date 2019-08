Neuenbürg – Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Anzeige

Enzkreis (ots) – Glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zog sich ein 50-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag auf der Landesstraße 340 zu. Der 50-Jährige fuhr gegen 12.30 Uhr hinter dem Pkw eines 36-Jährigen in Richtung Dobel. An einer übersichtlichen Stelle wollte er den Pkw überholen. Als er sich in Höhe des Pkw befand, zog der 36-Jährige sein Fahrzeug nach links um in eine Ausbuchtung zu fahren. Hierbei übersah er den Motorradfahrer, der von dem Pkw in die Ausbuchtung geschoben wurde und dort stürzte. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 50-Jährige durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt.

