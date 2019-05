Neuenbürg – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrades

Anzeige

Neuenbürg (ots) – Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleinwagen und einem Motorrad kam es am Freitag gegen 07.05 Uhr in der Marxzeller Straße an der Einmündung zur Landesstraße 338 in Neuenbürg. Dabei wurde der 34-jährige Motorradfahrer leicht verletzt und kam zur Behandlung in eine Klinik. Der Sachschaden liegt bei 2.000 Euro.

Sowohl der 18 Jahre alte Pkw-Fahrer als auch der 34-jährige Motorradfahrer wollen bei Grünlicht gefahren sein. Zur Klärung sucht nun das Verkehrskommissariat Pforzheim Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 07231/186-4100 dort zu melden.

