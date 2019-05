Neuenbürg – Vorfahrt missachtet, Auto überschlagen

Anzeige

Neuenbürg (ots) – Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich am Donnerstagmorgen eine 43-Jährige Autofahrerin nach einem Überschlag mit ihrem Auto zu. Um 09.50 Uhr befuhr ein 19 Jahre alter BMW-Fahrer die Neuenbürger Schönblickstraße. An der Kreuzung zur Marxzeller Straße übersah er die bevorrechtigte 43-jährige Ford-Lenkerin, weshalb er ihr in die rechte Fahrzeugseite fuhr. Dadurch kam sie von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug. Mit einer Schulterverletzung wurde sie durch die Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw wurde mit einem Schaden von 5.000 Euro abgeschleppt. Am BMW entstand ein Unfallschaden in Höhe von 2.000 Euro.

