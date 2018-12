Neuenbürg: Zeugen verfolgen alkoholisierten Unfallflüchtigen

Anzeige

Gleich mehrere Straftaten hat in der Nacht zum Sonntag ein 45-Jähriger in Neuenbürg begangen. Kurz nach Mitternacht befuhr der Mann mit seinem Toyota die Straße Gänsebrunnen, als er vor einer Gaststätte auf zwei geparkte Fahrzeuge auffuhr. Obwohl er an den beiden Autos einen Schaden von rund 5.000 Euro hinterließ, fuhr er vor den Augen der Fahrzeugbesitzer und weiteren Zeugen, die gerade von einer Veranstaltung kamen, einfach davon, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Unverzüglich besetzten die Zeugen ein Fahrzeug und fuhren dem Unfallverursacher hinterher, den sie auf der B294 zum Anhalten bewegen konnten. Der alkoholisierte Mann beleidigte sofort eine 34-jährige in russischer Sprache, packte sie am Kragen und versuchte sie zu schlagen. Die 34-Jährige, ebenfalls der russischen Sprache mächtige Frau, konnte dem Schlag ausweichen und abwehren. Bis zum Erscheinen einer Streife des Polizeireviers Neuenbürg blieb der betrunkene Mann vor Ort.

Mehr als zwei Promille

Ein durchgeführter Alkoholtest erbrachte einen Wert von über zwei Promille, weshalb er die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten musste. Der sich bis zu diesem Zeitpunkt noch kooperativ zeigende 45-Jährige, warf plötzlich im Krankenhaus seine Jacke auf den Boden, krempelte seine Ärmel hoch und ging in drohender Haltung auf die Beamten los.

Beamter an der Hand verletzt

Nach vorheriger Ankündigung wurde Pfefferspray gegen den Mann eingesetzt, der dann geschlossen werden konnte, wobei ein Beamter leicht an der Hand verletzt wurde. Die Blutentnahme erfolgte dennoch und sein Führerschein wurde einbehalten.

Mehrere Strafanzeigen

Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Unfallflucht, Trunkenheit im Verkehr, versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Neben seinem eigenen Unfallschaden in Höhe von 3.000 Euro werden wohl neben der Übernachtung im polizeilichen Gewahrsam noch weitere Kosten auf ihn zukommen. (pol/BNN)

