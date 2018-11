Anzeige

Bei seiner Erkundungstour durch Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) hat ein junges Hochlandrind am Montag die Polizei auf den Plan gerufen. Von seiner Weide aus startete das Kalb seine Tour und kam bis in das Stadtzentrum.

Aber nicht die Polizei, sondern erst der Besitzer des Tieres stoppte den Ausflug. Er brachte das junge Rind angeleint und wohlbehalten auf seine Weide zurück. (dpa/lsw)