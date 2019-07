, Neuhausen – Bäckerei von Einbrecher heimgesucht

Anzeige

Neuhausen (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fielen bei einem Einbruch in eine Bäckerei in der Fanz-Josef-Gall-Straße mehrere Euro Bargeld in die Hände eines Langfingers.

Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich in der Zeit von 19.00 Uhr und 05.20 Uhr, durch Aufhebeln der Haupteingangstür Zutritt zur Bäckereifiliale. Im Inneren brach der Dieb eine Kasse auf und entwendete die darin befindlichen Geldscheine. Wieviel Bargeld tatsächlich entwendet und Sachschaden verursacht wurde steht noch nicht fest.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/1863311 in Verbindung zu setzen.

