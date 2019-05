Neuhausen- Mit Pedelec gestürzt und schwer verletzt

Anzeige

Neuhausen (ots) – Ein 52-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Sonntag bei einem Sturz schwer verletzt worden. Er war gegen 17.30 Uhr von Neuhausen in Richtung Monbachtal unterwegs, als er auf der kurvenreichen, abschüssigen Strecke vermutlich in ein Schlagloch geriet und stürzte. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4281866