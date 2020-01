Neuhausen – Unbekannte entwenden kompletten Zigarettenautomaten

Anzeige

Neuhausen (ots) – Von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte in Neuhausen einen kompletten Zigarettenautomaten entwendet.

Zwischen 8:00 Uhr am Mittwoch und 02:00 Uhr am Folgetag rissen die Täter auf noch unbekannte Weise den Automaten von der Hauswand einer Gaststätte in der Furtstraße ab. Danach brachten ihn die Diebe offenbar in ein Waldstück zwischen Neuhausen und Lehningen. Dort wurde er aufgebrochen und durch einen Jagdpächter leer aufgefunden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unbekannt.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd bittet Zeugen darum, sich unter 07231 186-3311 zu melden.

