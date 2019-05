Unfall in Neuhausen: 45.000 Euro Sachschaden

Anzeige

Hohen Sachschaden hat eine 21-Jährige Seat-Fahrerin am frühen Samstagmorgen in Neuhausen im Enzkreis angerichtet: Laut Polizei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Laut Angaben der Polizei verlor die Frau in der Hohenwarter Straße in Neuhausen wahrscheinlich wegen Übermüdung die Kontrolle über ihren Seat. Sie fuhr gegen ein am Straßenrand geparktes Auto, das wiederum auf ein zweites geparktes Auto geschoben wurde. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 45.000 Euro. Die Frau wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

BNN/ots