Neuhausen – Verkehrsunfall durch nicht angepasste Geschwindigkeit

Neuhausen (ots) – Am späten Samstagnachmittag, gg. 18.00 Uhr, kam es auf der L 573 zwischen Neuhausen und Steinegg zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Pkw überschlagen hatte. Ein 24jähriger Pizza-Lieferant aus Heimsheim fuhr von Neuhausen in Richtung Steinegg und kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf Höhe der St. Wendelin Kapelle teilweise auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Fahrzeugführer betätgte die Lichthupe, woraufhin der Unfallverursacher nach rechts zog und in der Folge von der Fahrbahn abkam. Der Nissan überschlug sich. Der Fahrzeugführer wurde nach eigenen Angaben nicht verletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

