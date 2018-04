Neuhausen – Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin

Neuhausen (ots) – Am Sonntag kam es um 10.50 Uhr auf der K4556 zwischen Hohenwart und Unterreichenbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Motorradfahrerin und einem Autofahrer. Demnach war eine 53-jährige Motorradfahrerin in einer Kolonne mit anderen Motorradfahrern unterwegs, als sie in einer scharfen Rechtskurve mit ihrem Beiwagen in den Grünstreifen kam, sich drehte und im weiteren Verlauf der Beiwagen mit einem entgegenkommenden Nissan kollidierte. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, der 54-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Tina Elsner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3911251