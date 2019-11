Neulingen – Alkoholisierte Frau fällt beim Einparken auf

Anzeige

Neulingen (ots) – Am Mittwoch machte eine 54-jährige auf sich aufmerksam, weil es ihr auch nach mehrfachen Anläufen nicht gelang, in eine große Parklücke in der Fasanenstraße einzufahren.

Bei der darauf durchgeführten Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Die Fahrerin wies einen Atemalkoholwert von circa 1,4 Promille auf. Daher ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten.

