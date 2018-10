Neulingen-Bauschlott- Geldautomat gesprengt

Anzeige

Neulingen-Bauschlott (ots) – Unbekannte haben am Montag einen Geldautomaten in der Schlossstraße gesprengt. Ein lauter Knall riss Anwohner gegen 4.15 Uhr aus dem Schlaf. Da sich der Automat im Verwaltungszentrum der Gemeinde befindet, wurde durch die Wucht der Detonation der gesamte Eingangsbereich des Rathauses in Mitleidenschaft gezogen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter entkommen. Ob die Unbekannten Beute machten ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise werden an den Kriminaldauerdienst, Telefon 0721 666-5555, erbeten.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4100379