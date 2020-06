Neulingen – Diebstahl von mehreren Ortschildern

Anzeige

Neulingen (ots) – In der Zeit von Freitag bis Montag hatten unbekannte Täter gleich mehrere Ortschilder der Gemeinde Neulingen entwendet. Betroffen sind alle Ortsteile. In diesem Zusammenhang beobachtete ein Anwohner des Ortsteils Bauschlott, wie drei männliche Personen das Ortsschild in der Ölbronner Straße entfernen wollten. Nachdem die Unbekannten den Anwohner entdeckten flüchteten diese in einem weißen VW-Passat.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, Tel.: 07231 / 186 3211, in Verbindung zu setzen.

