Neulingen – Gullideckel angehoben

Enzkreis (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag zwei Gullideckel in der Ölbronner Straße in Neulingen aus der Straße angehoben und schräg wieder eingesetzt. Glücklicherweise wurden die hochstehenden Gullideckel entdeckt, bevor jemand zu Schaden kam. Beamte des Polizeireviers Mühlacker beseitigten die Gefahrenstelle.

Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, möchte sich bitte mit dem Polizeirevier Mühlacker unter 07041/96930 in Verbindung setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4119173