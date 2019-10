Neulingen – Unter Alkohol Unfall verursacht und schwer verletzt

Anzeige

Neulingen (ots) – Ein alkoholisierter Autofahrer verursachte am Samstagabend bei Neulingen einen Verkehrsunfall und wurde hierbei schwer verletzt. Gegen 19.20 Uhr befuhr der 47-Jährige die Landstraße 611 zwischen Stein und Bauschlott, als es er im Verlauf einer leichten Linkskurve mit seinem Nissan alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. An dem Nissan lösten alle Airbags aus und es entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schwerverletzte wurde durch hinzugeeilte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Dort ergab eine Alkoholüberprüfung einen Wert von über einem Promille. Der 74-Jährige musste ein Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

