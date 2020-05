Neuried – Alkoholfahrt

Anzeige

Neuried (ots) – Weil ein 29-Jähriger am Sonntag gegen 23:50 Uhr offenbar stark alkoholisiert in Richtung Schutterwald fuhr, sieht er nun einem Strafverfahren entgegen. Der Skoda-Fahrer wurde auf der K5330 aus Richtung Müllen kommend in Höhe Neuried einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei einem Atemalkoholtest wurde ein Wert von rund zwei Promille festgestellt. In den Räumlichkeiten des Polizeireviers Offenburg wurde dem Beschuldigten daher Blut, der Führerschein und vorläufig auch seine Fahrzeugschlüssel abgenommen. Ihm droht nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. /bm

