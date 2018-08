Neuried, Altenheim – Auto aufgebrochen

Anzeige

Neuried, Altenheim (ots) – Eine eingeschlagene Scheibe an der Beifahrertüre ihres Cabrios und das Fehlen ihrer Handtasche musste am Montagmorgen gegen 10:15 Uhr die Besitzerin eines VW feststellen. Diese hatte ihr Auto für 20 Minuten an dem Badesee westlich von Altenheim abgestellt und muss nun den Verlust verschiedener Ausweise, Karten und Geldbörse beklagen. Die Polizei rät daher, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen. Auch vermeintlich sichere Verstecke zwischen oder unter den Sitzen sind Langfingern bekannt. Diesen reichen oftmals wenige Minuten für ihr Vorhaben.

