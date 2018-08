Neuried, Altenheim – Böschungsbrand

Anzeige

Neuried (ots) – Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten am Dienstagmittag zu einem Flächenbrand auf der Gemarkung Heimenau, südwestlich von Altenheim, ausrücken. Das trockene Gras einer Böschung geriet gegen 16:30 Uhr aus unbekannter Ursache in Brand, was durch die Wehr schnell wieder unter Kontrolle gebracht werden konnte. Sachschaden entstand nicht.

