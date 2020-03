Neuried, Altenheim – Gebäudebrand

Anzeige

Neuried, Altenheim (ots) – Der Notruf von Anwohnern rief Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei gegen 16:40 Uhr am heutigen Nachmittag auf den Plan. Wehrleute kämpfen aktuell gegen die aus einem Wohnhaus in der Vogesenstraße schlagenden Flammen. Alle Bewohner des betroffenen Einfamilienhauses und der angrenzenden Gebäude konnten ihre Häuser verlassen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden zwei Personen leicht verletzt und befinden sich in medizinischer Behandlung. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4539016 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4539016