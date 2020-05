Neuried, Altenheim – Mehrere Anzeigen

Anzeige

Neuried, Altenheim (ots) – Das ausufernde Verhalten eines 40 Jahre alten Mannes hat diesem am späten Sonntagabend gleich mehrere Anzeigen eingebracht. Der 40-Jährige soll gegen 23.40 Uhr an ein Anwesen in der Plobsheimer Straße herangetreten sein und mit der Faust ein Fenster eingeschlagen haben. Hintergrund dürfte wohl ein Streit im persönlichen Umfeld des Mannes gewesen sein. Als er sich anschließend von dem Ort wegfuhr, geriet er kurz darauf in eine Kontrolle der hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Offenburg. Ein Atemalkoholtest attestierte ihm hierbei einen Wert von über zwei Promille. Der mutmaßliche Verkehrssünder sieht nun einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4594212 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4594212