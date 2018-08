Neuried – Betrunken geflüchtet?

Anzeige

Neuried (ots) – Ein neben dem Kreisverkehr der L 75 und der L 98 zurückgelassener Unfallwagen hat am späten Montagabend zu Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg geführt. Nachdem ein Autofahrer kurz nach 23.30 Uhr zwei mutmaßlich betrunkene Personen auf der Fahrbahn der L 75 gemeldet hatte, entdeckten die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Offenburg kurz darauf einen schwer beschädigten Renault auf dem begrünten Rund des Kreisels zwischen Goldscheuer und Altenheim. Von den beiden zuvor gemeldeten Fußgängern fehlte jede Spur. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Fahrer des in Frankreich zugelassenen Wagens die Kontrolle verloren und danach über das Bauwerk geschleudert sein. Hierbei wurden Unterboden und Vorderachse so schwer beschädigt, dass nur noch ein Abschleppunternehmen helfen konnte. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher und seinem Beifahrer dauern an.

