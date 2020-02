Neuried – Diesel gestohlen, Zeugen gesucht

Anzeige

Neuried (ots) – Rund 120 Liter Diesel entwendete ein Unbekannter am vergangenen Wochenende aus einem Lastwagen der in der Kohlgasse in Ichenheim abgestellt war. Zwischen Freitagmittag, 13 Uhr und Montagfrüh gegen 3 Uhr beschädigte der Langfinger das Tankschloss des parkenden Lastwagens und gelangte so an den Treibstoff. Der Lkw war dabei zwischen dem Kindergartenneubau und der Tennisanlage abgestellt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07807 95799-0 an die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Neuried.

