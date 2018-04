Neuried, Dundenheim – Drei Leichtverletzte

Neuried, Dundenheim (ots) – Drei Leichtverletzte und circa 15.000 Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Mittwochabend in der Dundenheimer Straße. Eine ältere VW-Lenkerin hatte kurz nach 18.30 Uhr offensichtlich zu spät bemerkt, dass sich der vorausfahrende Verkehr verlangsamt hatte und prallte in der Folge in das Heck eines Golf. Trotz leichter Verletzungen der Beteiligten sowie eines Mitfahrers im Golf war eine Inanspruchnahme medizinischer Hilfe an der Unfallstelle nicht notwendig. Beide Autos mussten an den Abschlepphaken.

