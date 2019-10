Neuried, Dundenheim – Einbruch

Anzeige

Neuried, Dundenheim (ots) – Ein Unbekannter ist im Verlauf des frühen Sonntagabends in eine Wohnung in der Friedhofstraße eingestiegen. Zwischen 17.30 Uhr und 20.10 Uhr hat der ungebetene Besucher eine Balkontür gewaltsam aufgebrochen und gelangte so in das Innere des Anwesens. Nachdem der Eindringling mehrere Schränke durchwühlt hatte, suchte er mit einem Bargeldbetrag von mehreren Hundert Euro das Weite. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

