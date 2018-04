Neuried-Dundenheim – Kradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Neuried-Dundenheim (ots) – Am Mittwochabend, gegen 19:15 Uhr, befuhr die 20-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes den Wirtschaftsweg östlich vom Ortseingang Dundenheim. Beim Überqueren der L 99 übersah sie den von rechts aus Richtung Höfen kommenden, 21-jährigen Fahrer eines Kraftrades der Marke Kawasaki und kollidierte mit diesem seitlich. Der Kradfahrer wurde nach rechts in einen Acker abgewiesen und kam am rechten Fahrbahnrand zum Liegen. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Klinikum nach Offenburg verbracht. Die L 99 wurde für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr Neuried war mit 13 Einsatzkräften vor Ort.

