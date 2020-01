Neuried – Fahrt fortgesetzt

Anzeige

Neuried (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag hat der mutmaßliche Unfallverursacher seine Fahrt nach einem kurzen Stopp, ohne den Austausch der Personalien, fortgesetzt. Der noch unbekannte Opel-Fahrer war gegen 17:40 Uhr auf der verlängerten Langemattstraße in Richtung Müllen unterwegs, als es an der Kreuzung zur K5330 zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten, in Richtung Schutterwald fahrenden Audi-Lenkers kam. Nachdem beide Autofahrer ausgestiegen waren, setzte der Opel-Faherer seine Fahrt ersten Erkenntnissen zufolge dennoch fort. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Audi wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeipostens Neuried haben die Ermittlungen aufgenommen. /ma

