Neuried – Folgenschwere Alkoholkontrollen

Neuried (ots) – Mit etwas mehr als eineinhalb Promille war am Freitag gegen 1:30 Uhr ein BMW-Fahrer in Neuried-Altenheim unterwegs. Nur eine dreiviertel Stunde später stießen die Beamten eines anderen Streifewagens in Ichenheim auf einen Renault-Fahrer, der mit knapp unter zwei Promille unterwegs war. Beiden droht nun der Verlust der Fahrerlaubnis und eine entsprechende Strafanzeige.

