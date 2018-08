Neuried – Hubschraubereinsatz nach Hilferufen

Anzeige

Neuried (ots) – Am frühen Sonntagmorgen befand sich eine junge Frau auf der Reitanlage Altenheim und vernahm Hilferufe aus Richtung Fischerheim und Sportplatz. Neben den Hilferufen will die Frau auch ein Plätschern gehört haben. Da zu befürchten war, dass jemand in einem der zahlreichen Gewässer in Not geraten war, wurde ein Polizeihubschrauber angefordert, der aus der Luft nach dem Hilferufenden Ausschau hielt. Eine in Not geratene Person konnte letztendlich nicht aufgefunden werden. /br

